کشمیر اور گلگت بلتستان کی صورتحال پر بریفنگ، امریکی اقامہ ہولڈر ایڈوائزر کی تجویز پر وزیرانسانی حقوق کا نام نکال دیا گیا ، ایسا انکشاف کہ یقین کرنا مشکل

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم کے ایک امریکی اقامہ ہولڈ معاون خصوصی کی تجویز پر کشمیر اور گلگت بلتستان کی سیکیورٹی صورتحال پرنیشنل سیکیورٹی بریفنگ میں وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری کو شامل نہیں کیا گیا۔

سینئر صحافی ارشد شریف نے ایک خبر کا سکرین شاٹ شیئرکرتے ہوئے لکھا کہ " ذرائع کے مطابق امریکی اقامہ ہولڈ ر سپیشل ایڈوائرز ٹو پرائم منسٹر کی سفارش پر اس سیکیورٹی بریفنگ سے وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری کا نام نکال دیا گیا جس میں انسانی حقوق کے علاوہ کشمیر اور گلگت بلتستان کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت ہونا تھی ؟ ڈیفنس سٹیڈیز میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھنے والی ڈاکٹر شیریں مزاری سے کون خوفزدہ ہے ؟

A source says Federal Minister for Human Rights @ShireenMazari1 name excluded from security briefing on recommendation of #US Iqama holder SAPM. Discussing Kashmir and GB security issues without human rights perspective? Who is afraid of PhD in defence studies Dr Mazari? pic.twitter.com/IuMF1NBBOm