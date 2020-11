آئی جی سندھ کیس، پاک فوج کے کس رینک کے افسران کو عہدوں سے ہٹایا گیا؟ تہلکہ خیز دعویٰ

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن ندیم ملک نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی جی سندھ کے اغوا کے معاملے میں آئی ایس آئی اور رینجرز کے 4 افسران کو معطل کیا گیا ہے۔

نجی ٹی وی سماء کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ندیم ملک نے کہا کہ آئی جی سندھ اغوا کیس میں بورڈ آف انکوائری کی رپورٹ پر 4 افسران کو عہدوں سے ہٹایا گیا ہے۔ ان میں آئی ایس آئی اور رینجرز کے سیکٹر کمانڈرز بھی شامل ہیں۔ یہ دونوں بریگیڈیئر رینک کے افسران تھے جنہیں عہدوں سے ہٹایا گیا ہے۔

دوسری جانب مسلم لیگ ن برطانیہ کے میڈیا سیکرٹری راشد ہاشمی نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر حبیب اور رینجرز کے 3 کرنلوں کو فارغ کیا گیا ہے۔

Brigadier Habib of ISI and three Rangers’ colonels removed but DG Rangers Sindh saved. Orders to DG Rangers to raid @MaryamNSharif and harm her & Safdar came directly from ISI Chief General Faiz Hameed. @NawazSharifMNS is right to REJECT the whitewash report to save Gen Faiz. pic.twitter.com/KZR0Kyi5dr