ویرات کوہلی نے ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد کوچ روی شاستری کیلئے جذباتی پیغام جاری کر دیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی کپتان ویرات کوہلی نے سابق بھارتی کوچ روی شاستری کے لیے سوشل میڈیا پر خصوصی پیغام جاری کیا ہے۔

ویرات کوہلی نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر روی شاستری کے ہمراہ اپنے کچھ یادگار لمحات کی تصاویر شیئر کی ہیں۔

Thank you for all the memories and the amazing journey we've had as a team with you all. Your contribution has been immense and will always be remembered in Indian cricket history. Wish you the best moving forward in life. Until next time ⭐???? pic.twitter.com/42hx4Q7cfq