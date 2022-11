نیوزی لینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں پاکستان زندہ باد کے نعروں نے مجھے واپس لاہور پہنچا دیا، پی ایس ایل کی پریزینٹر ایرن ہالینڈ

سڈنی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹی 20 ورلڈکپ کے پہلے سیمی فائنل کے حوالے سے آسٹریلیا سے تعلق رکھنے سابقہ مس ورلڈ اور پاکستان سپر لیگ کی پریزینٹر ایرن ہالینڈ نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کو خوب سراہا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستانی شائقین کرکٹ کی بھی خوب تعریف کی ہے ۔

تفصیلا ت کے مطابق پاکستان سپر لیگ کی پریزینٹر ایرن ہالینڈ کا سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہنا تھا کہ "سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں پاکستان زندہ باد کے نعروں نے مجھے واپس لاہور کے قذافی سٹیڈیم پہنچا دیا"۔

انہوں نے ایک اور ٹوئٹ میں بابر اور رضوان کی تعریف بھی اور کہا کہ "یہ بابر اور رضوان کی وہ اوپننگ پارٹنرشپ ہے جسے سب جانتے ہیں "۔

Now this is the opening partnership we know and love of #Babar and #Rizwan ! Also - I swear I can hear the SCG from home it’s going off that much! ???? #T20WorldCup