پاکستان کی سیمی فائنل میں شاندارکامیابی پر شوبز شخصیات کا رد عمل

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کو آئی سی سی ٹی 20 ورلڈکپ کے سیمی فائنل میں فتح کے بعد پاکستان شوبز شخصیات نے خوشی کا اظہار کر دیا۔سوشل میڈیا پر قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کو سراہا جارہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا گیا تھا جس میں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم نے ورلڈکپ کی مضبوط ترین ٹیم کو شکست دیکر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔جس پر شوبز شخصیات نےخوشی کا اظہار کرتے ہوئے ٹیم کی کارکردگی کو سراہا ہے۔اداکار عدنان صدیقی نے قومی ٹیم کو ٹی 20 ورلڈ کپ کی ناقابل شکست ٹیم کو ہرانے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے بھارت کے ساتھ زبردست اننگز دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے دعا کی کہ کپ ہمارا ہو۔

Whattay match! You kept the record of winning against NZ unbeaten! Looking forward to a thrilling innings with India. May the cup be ours! Ameen! pic.twitter.com/BxZE5cDazY — Adnan Siddiqui (@adnanactor) November 9, 2022

گلوکار عاصم اظہر نے ٹوئٹر پر پاکستان کی فتح پر جشن منانے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان فائنل میں پہنچ گیا۔ تقریباً ناک آؤٹ ہونے سے فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم تک، الحمد للہ۔

کبریٰ خان نے بابر اعظم اور محمد رضوان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کیا۔

اداکارہ اُشنا شاہ نے ٹیم کی تعریف کی اور اعتماد کا اظہار کیا کہ انشاء اللّٰہ پاکستان 2022ء کا ورلڈ کپ جیتے گا۔

Our team is just beautiful. Pakistan is going to win the World Cup. Insh’Allah. ???????? ???? — Ushna Shah (@ushnashah) November 9, 2022

گلوکارعلی ظفر جیت کے 3 گھنٹے پہلے ہی پاکستان کی جیت کیلئے پُراعتماد تھے۔اداکار حمزہ علی عباسی نے شاندار کارکردگی پر شاہینوں کو مبارکباد دی۔

بھائ نے بول دیا تو بول دیا۔ ???????????????? مبارک !!!! پاکستان زندہ آباد۔ https://t.co/hB9d92ee1N — Ali Zafar (@AliZafarsays) November 9, 2022

اداکار عثمان خالد بٹ نے فائنل میں پہنچنے پر ٹیم کو مبارکباد دی۔

And we're through to the finals! Congratulations team Pakistan! — Osman Khalid Butt (@aClockworkObi) November 9, 2022

واضع رہے کہ 2009ء کے بعد پہلی بار پاکستان ٹیم ٹی 20 ورلڈ کپ کے فائنل میں شرکت کرے گا۔سبھی کی نظریں اب بھارت اور انگلینڈ کے درمیان ہونیوالے دوسرے سیمی فائنل پر ہیں، جس کی فاتح ٹیم کے ساتھ پاکستان 14 نومبر کو میلبورن میں فائنل کھیلے گی۔