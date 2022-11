سابق بھارتی کپتان ویرات کوہلی نے انگلینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں اہم اعزاز اپنے نام کر لیا

ایڈیلیڈ(ڈیلی پاکستان آن لائن ) ٹی 20ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں ویرات کوہلی نے اہم اعزاز اپنے نام کر لیا ہے، بھارتی بلے باز دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے ٹی 20 کرکٹ میں 4ہزار سے زائد رنز بنائے ہیں۔

تفصیلا ت کے مطابق ٹی 20ورلڈ کپ سے قبل آوٹ آف فارم بھارتی بلے باز نے ورلڈ کپ کے دوران اپنی فارم بحال کرتے ہوئے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے ،اور ایسا ہی انہوں نے سیمی فائنل میںکیا، ویرات کوہلی نے انگلینڈ کے خلاف بہترین بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گیندوں پر رنز بنائے اور ساتھ دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں جس نے ٹی 20کرکٹ میں 4ہزار سے زائد رنز بنائے ہیں ۔

ٹی 20ورلڈکپ، پٹرول ، شرٹس اور بہت کچھ جیتنے کا سنہری موقع مگر کیسے؟ یہاں کلک کریں

VIRAT KOHLI ????

He becomes the first player to cross 4⃣0⃣0⃣0⃣ T20I runs!#T20WorldCup | #INDvENG | ????: https://t.co/HlaLdeP00a pic.twitter.com/PHhDhtWDMz