"ٹی وی بند کردوں کیا؟" ٹیم کو ہارتا دیکھ کر بھارتی انٹرنیٹ صارفین برس پڑے

ایڈلیڈ(ویب ڈیسک) ٹی 20 ورلڈکپ میں انگلینڈ نے بھارت کوفائنل سے باہر کردیا، اور اپنی ٹیم کو سیمی فائنل میں ہارتا دیکھ کر بھارتی ٹوئٹر صارفین اپنی ٹیم پر برس پڑے۔

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے دوسرے سیمی فائنل میں انگلش ٹیم نے بھارت کو باآسانی 10 وکٹوں سے شکست دے دی جس کے بعد اتوار کو پاکستان اور انگلینڈ فائنل میں مد مقابل ہوں گے۔ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں انگلینڈ اور بھارت کے سیمی فائنل میں اپنی ٹیم کو ہارتا دیکھ کر بھارتی ٹوئٹر صارفین نے خوب دل کی بھڑاس نکالی۔

جیوتی پٹیل نے جلتا ہوا ایموجی شیئر کیا اور کہا کہ ٹی وی بند کردوں کیا۔

مس مجیتھا نے ایک فلمی سین شیئرکیا جس میں چار افراد چھپ کر بیٹھے ہیں اور ساتھ ہی لکھا کہ " انگلینڈاور بھارت کے درمیان سیمی فائنل میچ میں وکٹ گرنے کے انتظار میں"

"IND vs ENG" waiting for wicket fall ????#SemiFinals come on India #INDvsENG #teamindia pic.twitter.com/RcDmH94cRm