"آپ لوگ رونا بند کیجئے، میرے تک آواز آرہی ہے" بھارتی وزیراعظم کی ویڈیو میم بھی سامنے آگئی

ایڈیلیڈ(ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ کے ہاتھوں بھارت کی شکست کے بعد انٹرنیٹ پر میمز کا طوفان برپا ہے اور صارفین کھل کر اپنے احساسات کا اظہار کر رہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا صارف نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی فون کال سنتے ہوئے ایک کلپ شیئر کیا جس میں وہ کسی کو دلاسہ دے رہے ہیں، میم کے طور پر پیش کیے گئے کلپ میں بھارتی وزیراعظم کہتے ہیں کہ" آپ لوگ رونا بند کریں مجھ تک آواز آرہی ہے۔"

ماضی میں کوہلی کی پرفارمنس کو لے کر ان کی اہلیہ انوشکا شرما کی ایک تصویر میم کے طور پر بے حد استعمال کی گئی تھی جس میں وہ افسردہ بیٹھی ہیں تاہم اب ایک مرتبہ پھر سے اس تصویر نے میم میں اپنی جگہ بنا لی ہے لیکن سٹائل تھوڑا مختلف ہے، اس تصویر میں ساتھ کوہلی کو الٹا لیٹا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔

Commentator. India on their way home ????

#TeamIndia pic.twitter.com/ButMqp1Y8I