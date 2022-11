بھارت کے ٹی 20ورلڈ کپ سے باہر ہونے پر پاکستانی اپنی خوشی چھپا نہ سکے، انٹرنیٹ پر دل کھول دیئے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی کرکٹ ٹیم کے سیمی فائنل میں انگلینڈ کے ہاتھوں 10 وکٹوں سے شکست اور ورلڈکپ سے باہر ہونے پر سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے میمز بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔

تفصیلا ت کےمطابق ایڈیلیڈ میں کھیلے گئے ٹی 20 ورلڈکپ کے دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹؤں کے نقصان پر 168 رنز بنائے تھے ، بھارتی ہدف انگلینڈ نے بنا ءکسی وکٹ کے نقصان پر 16ویں اوور کی آخری گیند پر حاصل کر لیا تھا، سوشل میڈیا پر اس وقت بھارت کی شکست پر میمز کا طوفان اُمڈ آیا ہے ۔

ایک صارف نے بھارتی سیاست دان راہول گاندھی کی ایک ویڈیو ٹوئٹ کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں ٹا، ٹا، بائے بائے ، بس گیا ، اور ساتھ میں کیپشن دیا بھارت بمقابلہ انگلینڈ۔

ایک اور سوشل میڈیا صارف نے ایک انگلش کہاوت لکھی"ڈو بیڈ اینڈ بینڈ وِل کم ٹو یو" یعنی برُا کرو گے تو برا ہی تم تک پہنچے گا، ساتھ میں پاکستان کرکٹ ٹیم اور بھارتی کرکٹ ٹیم کی ایک تصویر شیئر کی جس پر لکھا ہے "وہ جو ہمیں باہر کرنے کا سوچ رہے تھے ، قدرت کا نظام دیکھو آج وہ خود باہر ہو گئے ہیں "۔

