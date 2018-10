ترکی کی متنازعہ اداکارہ نے اپنے جسم پر ٹیٹو بنوالیا، لیکن غلطی سے اس پر کیا لکھ دیا؟ دیکھ کر پوری دنیا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوگئی ترکی کی متنازعہ اداکارہ نے اپنے جسم پر ٹیٹو بنوالیا، لیکن غلطی سے اس پر کیا ...

استنبول(مانیٹرنگ ڈیسک) ترک اداکارہ ناز میلا کو اس وقت شہرت ملی جب اس نے ایک آذربائیجان کے رئیلیٹی ٹی وی شو میں شرکت کی اور وہاں اس کا جنسی سکینڈل بن گیا۔ اب اس نے اپنے جسم پر ایک ایسا ٹیٹو بنوا لیا ہے کہ جب اس نے اس کی تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تو دنیا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ میل آن لائن کے مطابق 26سالہ ناز میلا نے اپنے انسٹاگرام اکاﺅنٹ پر اس بہت بڑے ٹیٹو کی تصویر پوسٹ کی جو اس کے جسم پر ایک طرف گھٹنے سے شروع ہو کر اوپر سینے تک جاتا ہے۔ یہ ٹیٹو دراصل ایک فقرے پر مشتمل ہے لیکن ترک زبان سے اسے انگریزی میں ترجمہ کرنے میں ایسی سنگین غلطی ہوئی ہے جو لوگوں کے لیے ہنسی کا سامان بن رہی ہے۔

رپورٹ کے مطابق ناز میلا دراصل معروف ترک کہاوت’ صرف خدا ہی میری غلطیوں اور سچائیوں کوجج کر سکتا ہے‘ (Only God can judge my mistakes and truths)۔ تاہم جب نازمیلا نے کسی ویب سائٹ کے ذریعے ترکی زبان سے اس جملے کو انگریزی میں ترجمہ کیا تو وہ کچھ یوں ہو گیا کہ ”میں غلطیوں اور غلطیوں سے ایک واحد خدا کو جج کر سکتی ہوں۔“ (I can judge a single god with my wrongs and wrongs)۔ اس کے ٹیٹو کی تصویر پر کمنٹس میں ایک شخص نے لکھا ہے کہ ”آئندہ ٹیٹو بنوانے سے پہلے اس شخص سے پوچھ لیں کہ کیا اسے انگریزی آتی ہے۔“

