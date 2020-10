ہماری جدوجہد کرپشن سے پاک پاکستان کیلئے ہونی چاہیے،بیرسٹر علی ظفر ہماری جدوجہد کرپشن سے پاک پاکستان کیلئے ہونی چاہیے،بیرسٹر علی ظفر

اسلام آباد(پ ر)اسلام آباد کنونشن سینٹر میں منعقد ہونے والے انصاف لائرز فورم کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے چئیرمین انصاف لائرز فورم بریسٹر علی ظفر کا اپنی وکلاء برادری کو کہنا تھاکہ عدالتی نظام میں بہتری اور اصلاح کی طرف کوشش کا آغاز ان سے ہونا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک ہم اپنے گھر کو خود استوار نہیں کریں گے ہم کیسے اس کی بہتری کی توقع حکومت سے کر سکتے ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم عمران خان سے مخاطب ہوتے ہوئے بریسٹر علی ظفر نے کہا کہ لوگوں کو عدالتوں سے انصاف حاصل کرنے میں دقعت کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ: "نہ صرف یہ کہ انصاف دیر سے ملتا ہے بلکہ دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت علی کا قول نقل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ظلم کے ساتھ تو معاشرہ چل سکتا ہے لیکن انصاف کے بغیر معاشرے کی بقا ممکن نہیں۔ عدالتی نظام کی بہتری کے لیے بیرسٹر علی ظفر نے وزیر اعظم کے سامنے دو تجاویز رکھیں ایک یہ کہ عدالتوں میں ججوں کی تعداد کو بڑھایا جائے اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو یقینی بنایا جائے۔ دوسرا یہ کہ ایک کمیشن قائم کیا جائے جو عدالتوں میں تاخیر کی وجوہات دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ قانون اور عدالتی نظام میں تبدیلیوں کی سفارشات بھی پیش کرے۔ پاکستان میں انصاف کی فراہمی اور جمہوریت کی نشونما کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بقول بریسٹر علی ظفر کے پاکستان کی سابقہ حکومتیں ہیں، جن کے نزدیک عوام صرف اس حد تک تو اہم تھے کہ ان کے زریعے ایک جمہوری حکومت قائم کی جا سکے۔ جسے انگریزی میں کہتے ہیں Democracy is by the people and of the people۔لیکن عوام کی فلاح کے لیے جمہوری اقدار کو انہوں نے کبھی اپنایا ہی نہیں۔ بریسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ اشرافیہ اس تعریف کے آخری حصے By the people پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ اس حوالے سے انہوں نے قائد اعظم کا حوالہ دیا جن کا کہنا تھا:" میری تگ و دہ اشرافیاں کے لیے نہیں ہے، جن کے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے۔ میری سیاست عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہے۔" اپنی تقریر میں بریسٹر علی ظفر نے افواج پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ عمران خان کی صاف اور شفاف سیات کو بریسٹر علی ظفر نے قائد اعظم کی سیاست سے جوڑتے ہوئے کہا کہ دونوں کو تاریخ میں اپنی incoruptability کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا۔