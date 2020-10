پاکستانی ماڈل علیزے گبول بھی کورونا وائرس کا شکار

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان میں گزشتہ چند روز سے کورونا وائرس کے کیسز میں کچھ اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور اب ماڈل علیزے گبول نے بھی وائرس کا شکار ہونے کی تصدیق کی ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کردہ بیان میں ماڈل علیزے گبول نے اپنے فالوورز کو وائرس کا شکار ہونے سے متعلق بتایا۔

انہوں نے لکھا کہ میرا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور اب اس کی علامات کم ہیں۔علیزے گبول نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہیں اور انہوں نے خود کو گھر میں آئسولیٹ کرلیا ہے، انہوں نے مزید کہا کہ وہ جلد صحتیابی کے لیے پرامید ہیں۔

Tested positive for COVID-19 earlier today, started with high temperature but having mild symptoms now, Alhamdullilah I’m fine and stable I’ve isolated myself at home, hoping for a speedy recovery InshAllah ????????