شعیب ملک کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سکواڈ میں واپسی، شاہد آفریدی کا ردعمل آگیا

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے شعیب ملک کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سکواڈ میں واپسی پر خوشی کا اظہار کیا ہے، ٹوئٹر پر اپنے بیان میں شاہد آفریدی کا کہنا ہےکہ شعیب ملک کی ٹیم میں واپسی کا سن کر اچھا لگا۔

شاہد آفریدی کا کہنا ہےکہ شعیب ملک ایک سینیئر اور تجربہ کار کھلاڑی ہیں، وہ ورلڈ کپ میں پاکستان کےلیے بڑا کردار ادا کرسکتے ہیں۔

Good to see Shoaib Malik recalled for the T20 World Cup. As a senior and experienced player he can contribute big time for Pakistan. All the best ???? https://t.co/i2SMfZaWOV