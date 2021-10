"گوری خان کا درد محسوس کرسکتا ہوں کیونکہ میں بھی ۔ ۔ ۔" اداکار شیکھر سمن بھی بول پڑے

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ اداکار شیکھر سمن نے کہا ہے کہ وہ شاہ رخ خان اور اُن کی اہلیہ گوری خان کا درد محسوس کرسکتے ہیں کیونکہ ماضی میں وہ بھی اولاد کی تکلیف کو برداشت کرچکے ہیں۔

شیکھر سمن نے شاہ رخ خان اور اُن کی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر کا رُخ کیا جہاں اُنہوں نے بالی ووڈ ہیرو کے لیے خصوصی پیغامات جاری کیے۔اداکار نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ ’میرا دل شاہ رخ خان اور گوری خان کے لیے بہت افسردگی کا اظہار کررہا ہے۔‘اُنہوں نے لکھا کہ’بطورِ والدین، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت شاہ رخ خان اور گوری کس مشکل گھڑی سے گُزر رہے ہیں کیونکہ والدین کے لیے اولاد کا دُکھ اور تکلیف برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔‘

My heart goes out to Shahrukh Khan and Gauri https://t.co/NfuiZvw9JJ a parent i can totally understand what they are going https://t.co/e0bGNbRaT9 's not easy for parents to go thru this kind of torment and ordeal no matter what @iamsrk

شیکھر سمن نے اپنے اگلے ٹوئٹ میں اپنے ماضی کا وہ مشکل وقت یاد کیا کہ جب شاہ رخ خان نے اُن کا ساتھ اور حوصلہ دیا تھا۔

When i lost my elder son Aayush at age 11 Shahrukh Khan was the only actor who came to me personally while i was shooting at film city,hugged me and conveyed his https://t.co/LLwSlEJiOt extremely pained to know what he must be going thru as a father @iamsrk