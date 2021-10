محسنِ پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ کے بعد سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین، بڑی تعداد میں پاکستانیوں کی شرکت محسنِ پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ کے بعد سرکاری اعزاز کے ساتھ ...

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)محسن پاکستان اور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان طویل علالت کے باعث آج صبح 85برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں،ان کو اسلام آباد کے ایچ 8 قبرستان میں سپردخاک کردیا گیا،اس سے قبل ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی جس میں سیاسی و عسکری شخصیات کے علاوہ عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی ۔ڈاکٹر عبدالقدیر کی نماز جنازہ پروفیسر محمد الغزالی نے پڑھائی۔ڈاکٹر عبد القدیر خان کی تدفین کے دوران اسلام آباد میں رحمت کی بارش برستی رہی اور لوگوں نے ان کے جنازے پر بڑی تعداد میں شرکت کی ۔

Amidst rain and thunder, people walking on foot to attend funeral prayer of Dr Qadeer Khan in #Islamabad today. Video credit: @DrTariqFazal pic.twitter.com/Wh65tPIDBa — Fereehaidrees@abbtakk (@Fereeha) October 10, 2021

محسن پاکستان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ایک انکلوژر عوام کے لیے بنایا گیا تھا جبکہ دوسرا انکلوژر وی آئی پیز کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ کے بعد ان کے جسد خاکی کو تدفین کے لیے ایچ 8 قبرستان اسلام آباد روانہ کیا گیا جہاں ان کی تدفین کردی گئی۔ڈاکٹر عبدالقدیر کی نماز جنازہ کے موقع پر سکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔نماز جنازہ سے قبل محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاک فوج کے دستے نے سلامی پیش کی جب کہ نماز جنازہ کے موقع پر بارش بھی ہوتی رہی۔

That is how it started to rain during and after the funeral of Dr Qadeer Khan. pic.twitter.com/fIrvuZHRGN — Fereehaidrees@abbtakk (@Fereeha) October 10, 2021

تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر خان میں 26 اگست کو کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی۔ بعد ازاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو تشویشناک حالت کے باعث کہوٹہ ریسرچ لیبارٹری ہسپتال کے کوویڈ وارڈ میں داخل کردیا گیا۔ڈاکٹر عبدالقدیر خان کورونا سے صحت مند ہونے کے بعد گھر منتقل ہو گئے تھے۔آج صبح پھیھپڑوں میں تکلیف اور سانس لینے میں دشواری کے باعث انہیں آر ایل ہسپتال لایا گیا، لیکن ان کی حالت سنبھل نہ پائی اور صبح سات بجے انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کی تصدیق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کی ہے۔انہوں نے سوگواران میں اہلیہ اور دو بیٹیوں عائشہ اور دینا کو چھوڑا ہے۔

May Allah rest your soul in peace. Ameen #DrAbdulQadeerKhan pic.twitter.com/iwralUZjYa — HS (@iHShaheen) October 10, 2021

ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تدفین کے موقع پر ان کی بڑی صاحبزادی کو پاکستان کا پرچم بھی پیش کیا گیا۔

وزیراعظم عمران خان

معروف جوہری سائنسدان طویل علالت کے باعث اتوار کی صبح وفات پاگئے تھے، ان کی عمر 85 برس تھی۔اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ ڈاکٹرعبدالقدیر خان کے انتقال پر بےحد افسردہ ہوں۔ہمیں ایک جوہری اسلحے سےلیس ریاست بنانےمیں انکے اہم کردار کےباعث قوم انہیں محبوب رکھتی تھی۔ انکی اس خدمات نےہمیں خود سےبہت بڑے ایک جارحیت پسند اور جوہری ہمسائےسےمحفوظ بنایا۔ عوامِ پاکستان کیلئےان کی حیثیت ایک قومی ہیرو کی سی تھی۔

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ

ڈاکٹر عبد القدیر خان کے انتقال پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرعبد القدیر خان نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں، اللہ تعالی ڈاکٹر عبدالقدیرخان کے درجات کو بلند کرے۔

شیخ رشید

وزیر داخلہ شیخ رشید نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیرخان کے انتقال پرپوری قوم غمزدہ ہے، ڈاکٹر عبدالقدیرخان نے ملکی دفاع میں اہم کرداراداکیا،ڈاکٹرعبدالقدیرخان نے 3 صدارتی ایوارڈحاصل کیے،وزیراعظم نے ہدایت کی ہے تمام وزرانمازجنازہ میں شرکت کریں،چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی نمازجنازہ میں شرکت کریں گے۔انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرعبدالقدیرکی بیٹی جوفیصلہ کریں گی اس کے مطابق تدفین ہوگی،ڈاکٹرعبدالقدیرنے صحت وتعلیم کیلئے گراں قدر خدمات سرانجام دیں،ڈاکٹرعبدالقدیرکے سوگ میں قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔

Good bye, over to the heavens above, until we meet again........#DrAbdulQadeerKhan Pakistan Zindabad ???????? pic.twitter.com/93oFlNa9Vw — Pakistan Strategic Forum (@ForumStrategic) October 10, 2021