رمیز راجہ نے ڈاکٹر عبدالقدیر سے متعلق اپنی ملاقات کی یادیں شیئر کردیں

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) کے چیئرمین رمیز راجہ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان عظیم سائنسدان کے ساتھ کرکٹ فین بھی تھے۔

تفصیلات کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئےچیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے کہا کہ کرکٹ ٹیکنالوجی سے متعلق 2002ء میں ان کی رہائش گاہ پرشاندار ملاقات ہوئی، میں نے کتاب لکھی تو اس میٹنگ پر ایک چیپٹر ڈاکٹر عبدالقدیر کے نام کروں گا۔چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ اللّٰہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے درجارت بلند فرمائے۔

Besides being a great scientist, Dr Abdul Qadeer Khan was a cricket fan almost a cricket tragic. Had a tremendous meeting with him in 2002 at his residence regarding cricket technology. Have a good mind to dedicate a chapter on that meeting in my book, whenever I pen one. RIP!