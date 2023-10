’’کیا پھنٹا لگایا ہے‘‘ وریندر سہواگ بھی پاکستانی بیٹنگ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کے سابق بیٹر وریندر سہواگ بھی پاکستانی بیٹنگ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔

سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں وریندر سہواگ کاکہنا تھا کہ ’’کیا پھنٹا لگایا ہے‘‘۔ اننگز کے آغاز میں دو وکٹیں گنوانے کے بعد پاکستان نے شاندار کم بیک کیا اور ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا رن چیز کیا ، وریندر سہواگ نے عبداللہ شفیق اور محمد رضوان کی خصوصی طور پر تعریف کی ۔

Kya phainta lagaya. Highest successful WC chase. Brilliant from Pakistan after losing 2 early wickets. Shafique was calm and elegant and Rizwan showing why he is so reliable. Sri Lankan bowling was all over the place and too many extras. #PAKvSL