معروف پاکستانی اداکارہ انعم فیاض کی شادی ہو گئی ، تصویر نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی

View this post on Instagram

Major #throwback to when #anumfayaz got #nikkahofied in #haram #❤️ @anumfayaz786 #mashallah #couple #couplegoals #married #in #kaaba #majorthrowback #Makkah #Mecca #Madina #saudiarabia #followforfollow #like4like #lollywood #dailypic #dailypost #pakistani_celebrities_world #????