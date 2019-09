”اگر تم پاکستان جا کر کھیلے تو ۔۔۔“بھارت نے سری لنکن کھلاڑیوں کو ایسی دھمکی دے دی کہ دنیائے کرکٹ میں بے شرمی کی نئی مثال قائم کردی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان مخالفت میں بھارت نے کھیل میں بھی بے شرمی کی نئی مثال قائم کردی اور پاکستان آنے والے سری لنکن کھلاڑیوں پر شدید دباﺅ ڈالا ہے ۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی حکام پاکستان آنے والے سری لنکن کھلاڑیوں کو آئی پی ایل سے نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری بیان میں فواد چوہدری نے دعویٰ کیا کہ کرکٹ کے میدان کی خبر رکھنے والے لوگ بتا رہے ہیں کہ انڈین کرکٹ کے کرتا دھرتاوں نے سری لنکن کرکٹرز کو دھمکی دی کہ اگر وہ پاکستان کے دورے پر گئے تو آئی پی ایل سے خود کو فارغ سمجھیں۔وفاقی وزیر نے بھارت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ خلاسے لے کر کرکٹ تک ہر معاملے میں نفرت انگیزی انتہائی جاہلانہ ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، بھارتی سپورٹس اتھارٹیز کو اس پر شرم آنی چاہیے۔

Informed sports commentators told me that India threatened SL players that they ll be ousted from IPL if they don’t refuse Pak visit, this is really cheap tactic, jingoism from sports to space is something we must condemn, really cheap on the part of Indian sports authorities