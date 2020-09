لاہور قلندر ز کے آسٹریلوی کھلاڑی بین ڈنک کو پی ایس ایل کی یاد ستانے لگی ، تصویر کے ساتھ پیغام جاری کر دیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندر کی نمائندگی کرنے والے آسٹریلوی بیٹسمین بین ڈنک نے پی ایس ایل کے میچ کو کرکٹ کی بہترین یادوں میں سے ایک قرار دے دیا۔سوشل میڈیا سائٹ انسٹاگرام پر ایک کرکٹ شائق نے پی ایس ایل سیزن 5 کے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان کھیلے گئے میچ میں بین ڈنک کی دھواں دھار پرفارمنس کی جھلکیاں شیئر کیں۔

افتخارالدین نامی صارف نے بین ڈنک کو ٹیگ کرتے ہوئے اپنی والہانہ محبت کا بھی اظہار کی۔

One of favourite cricketing memories! The support from the crowd that night was amazing! https://t.co/ArqVBhfoUU

— ben dunk (@bendunk51) September 9, 2020