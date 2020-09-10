کیوں نہ ہو چشمِ بُتاں محوِ تغافل ، کیوں نہ ہو؟
کیوں نہ ہو چشمِ بُتاں محوِ تغافل ، کیوں نہ ہو؟
یعنی اس بیمار کو نظارے سے پرہیز ہے
مرتے مرتے ، دیکھنے کی آرزُو رہ جائے گی
وائے ناکامی ! کہ اُس کافر کا خنجر تیز ہے
عارضِ گُل دیکھ ، رُوئے یار یاد آیا ، اسدؔ!
جوششِ فصلِ بہاری اشتیاق انگیز ہے
شاعر:مرزا غالب
Kiun Na Ho Chashm e Butaan Mehv e Taghaafull Kiun Na Ho
Yaani Iss Bemaar Ko Nazzaaray Say Parhaiz Hay
Martay Martay Dekhnay Ki Aarzu Reh Jaaey Gi
Waa e Nakaami Keh Uss Kaafir Ka Khanjar Taiz Hay
Aariz e Gull Dekh , Roo e yaar yaad aaya ASAD
Joshash e Fasl Bahaari Ishtayaaq Angaiz Hay
Mirza Ghalib