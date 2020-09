پاک افغان سرحد کے دونوں اطراف پر تشدد کارروائیوں کا بڑھنا افسوسناک ہے:ڈی جی آئی ایس پی آر 

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاک فوج نے پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے دونوں اطراف پر تشدد کارروائیوں کے بڑھنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پرڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخارکی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ان کارروائیوں کا مقصد افغان امن عمل کو نقصان پہنچانا ہے ۔پاکستان مخلصانہ طور پر دونوں ممالک کے درمیان امن کا خواہشمند ہے ۔ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ ہم مل کر تمام شر پسندوں کو شکست دیں گے ۔

Unfortunate rise in violent incidents on both sides of Pak-Afghan Border is meant to derail Afghanistan Peace Process. #Pakistan earnestly believes that both countries deserve peace and progress. Together we will defeat all spoilers.

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) September 10, 2020