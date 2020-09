ریا چکرورتی کے بعد ایک اور بھارتی اداکارہ منشیات کے چکر میں گرفتار

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت کی علاقائی فلم انڈسٹری ’کناڈا‘ میں منشیات سمگلر گروہ کا انکشاف، ایک کے بعد ایک اداکارہ منشیات سمگلنگ کے الزام میں گرفتار ہونے لگی۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق سنٹرل کرائم برانچ (سی سی بی)اداکارہ ریاچکرورتی اور راگنی دیویدی سمیت کئی اداکاروں اور اداکاراﺅں کو منشیات سمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر چکی ہے اور گزشتہ روز معروف اداکارہ سنجنا گلرانی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان اداکاروں اور اداکاراﺅں پر الزام ہے کہ یہ شہر کی اشرافیہ کی پرتعیش پارٹیوں میں منشیات پہنچایا کرتی تھیں۔

