پاکستانی خاتون سائیکلسٹ ثمر خان کیساتھ بھی جنسی ہراسانی کا واقعہ پیش آ گیا، ویڈیو پیغام میں سب کچھ بتا دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی خاتون سائیکلسٹ ثمر خان کے ساتھ بھی اسلام آباد کی سڑک پر مبینہ طور پر جنسی ہراسانی کا واقعہ پیش آیا ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پر اس بارے میں بتایا۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق سائیکلسٹ ثمر خان نے سوشل میڈیا پر اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بیان کردیا اور بتایا کہ ”میں اسلام آباد کی سڑکوں پر سائیکلنگ کررہی تھی کہ ایک شخص نے بدتمیزی کی ۔“

انہوں نے بتایا کہ ”مرون شرٹ پہنے ایک شخص نے مجھے غیر مناسب انداز میں چھوا، میں نے ہمیشہ سائیکلنگ کو پروموٹ کیا، خواتین سپورٹس کو پروموٹ کیا، میں نے سائیکل پر اس شخص کا پیچھا کرنے کی کوشش کی مگر وہ فرار ہو گیا۔“

سائکلسٹ ثمر خان نے سوال کیا کہ ”سڑک پر چلتی لڑکی کو چھو کر کیا ملتا ہے آپ کو؟تین چار لوگوں نے واقعہ دیکھا مگر کسی نے مزاحمت کی کوشش نہیں کی، کیا لوگوں کو یہ حرکت گھٹیا نہیں لگتی؟۔“

Sharing it right now after chasing another desperate animal, another day as we #women need attention, what else would we do to make our lives exciting ??

Right?#MeToo?? Wo to bs Islam se doori ka nateeja hai!!

Atleast have sm balls to face that woman you harass!!

Jaanwar!! pic.twitter.com/vE2LztyXqx

— Samar Khan (@SKhanAthlete) September 9, 2020