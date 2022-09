چاچا کرکٹ نے بابراعظم کے والد کو بیٹے کی جلد شادی کا مشورہ دیدیا

دبئی (ویب ڈیسک) پاکستان کے چاچا کرکٹ نے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے والد اعظم صدیقی کو بیٹے کی جلد از جلد شادی کا مشورہ دیا ہے۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابقچاچا کرکٹ کی دبئی انٹرنیشنل سٹیڈیم سے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جو اب سوشل میڈیا پر کافی مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ویڈیو میں چاچا کرکٹ نے کہا کہ میں بابر اعظم کے والد کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹے کی جلد سے جلد شادی کر دیں تاکہ ان کی زندگی میں تھوڑی تبدیلی آسکے۔

Babar Azam should get married now just for some change : @chachacricketpk #PAKvsSL pic.twitter.com/bcGIEUy6lh