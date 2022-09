دبئی (ویب ڈیسک) ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے کے میچ میں سری لنکا کے خلاف پاکستانی کھلاڑیوں کی جانب سے ریویو لینے پر کپتان بابر اعظم کو یاد دہانی کروانا پڑی کہ کپتان میں ہوں۔

آئی سی سی قوانین کے مطابق کھلاڑیوں کی جانب سے آؤٹ کی اپیل پر اگر امپائر آؤٹ نہ دے تو کپتان کو ریویو لینے کا اختیار ہے۔گزشتہ شب پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلے گئے میچ کی ایک دلچسپ ویڈیو سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے جس میں کپتان بابر اعظم ریویو پر نظر انداز کیے جانے پر فیلڈ امپائر اور کھلاڑیوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ ٹیم کا کپتان میں ہوں۔

