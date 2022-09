چڑیا گھر سے فرار چیمپینزی کے زوو کیپر کیساتھ مذاکرات طے پا گئے ،سائیکل پر بیٹھ کر دوبارہ چڑیا گھر پہنچ گیا

خارکیو(ڈیلی پاکستان آن لائن )یوکرین کے چڑیا گھر سے فرار ہونے والے چمپینزی کے زوو کیپر سے مذاکرات طے پانے کے بعد سائیکل پر بیٹھ کر دوبارہ چڑیا گھر آنےکی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہور ہی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پرایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک چیمپینزی شہر کی گلیوں میں گھوم رہا اور پھر ایک پارک میں چلا جاتا ہے ،اور پھر ایک خاتون کو اس چیمپنزی کے ہمراہ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے دیکھا گیا جو کہ اس چڑیا گھر کی جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والی تھی ، زوو کیپر خاتون نے چیمپئنزی کے ساتھ مذاکرات کیے اور پھر کچھ ہی دیر بعد بارش شروع ہو گئی جس پر چیمپنزی بھاگ کر خاتون کے پاس آگیا جس پر خاتون نے اسے اپنا رینی کوٹ دیا اور پھر سائیکل پر بیٹھا کر دوبارہ چڑیا گھر لے آئی ۔

#Ukraine In Kharkiv, a chimpanzee escaped from a zoo. It was walking around the city while zoo employees tried to convince it to return. Suddenly it started to rain, and the ape ran to a zoo employee for a jacket and then agreed to return to the zoo. pic.twitter.com/4AGiAHw1wf