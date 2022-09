بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد کی بھارت میں رقص کی ویڈیو سامنے آگئی

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) کہا جاتا ہے کہ موسیقی اور رقص زبانوں، سرحدوں اوربڑی شخصیات کے پروٹوکولز سے آگے کی چیزیں ہیں۔ بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے گزشتہ دنوں اپنے پروٹوکولز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بھارت میں مقامی فوک فنکاروں کے ساتھ رقص کرکے اس کا ایک ثبوت بھی دے دیا ہے۔ "انڈین ایکسپریس" کے مطابق وزیراعظم حسینہ واجد بھارتی ریاست راجستھان کے شہر جے پور میں ایئرپورٹ پر اتریں جہاں انہوں نے راجستھان کے فنکاروں کے ساتھ ایئرپورٹ پر ہی رقص کیا۔

#WATCH | Rajasthan: Upon her arrival at Jaipur airport earlier today, Bangladesh PM Sheikh Hasina grooved with the local artists who had gathered there to welcome her. pic.twitter.com/Mk8qf5xDEG