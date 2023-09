یو ایس اوپن،نوواک اور ڈینیئل میدویدوف فائنل میں پہنچ گئے یو ایس اوپن،نوواک اور ڈینیئل میدویدوف فائنل میں پہنچ گئے



نیویارک(نیٹ نیوز) یوایس اوپن ٹینس 2023 مینز سنگلز مقابلوں میں عالمی شہرت یافتہ ٹینس کھلاڑی نواک جوکووچ اور عالمی نمبرتین ڈینیئل میدویدوف فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔سربیا سے تعلق رکھنے والے نواک جووچ نے امریکی کھلاڑی بین شلٹن کو 3-0 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنالی۔یو ایس گرینڈ سلیم ٹینس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں نوواک جوکووچ نے شاندارکارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالترتیب 3-6، 2-6 اور 6-7 کے نتائج کے ساتھ پہلے سے تیسرے سیٹ میں کامیابی حاصل کی اور پہلے کھلاڑی کے طور پر یو ایس اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے۔دوسری جانب روسی ٹینس سٹار عالمی نمبر تین ڈینیئل میدویدوف نے شہرہ ا?فاق ٹینس سٹار،دفاعی چیمپئن اور میگا ایونٹ کے ٹاپ سیڈڈ کارلوس الکاراز کو شکست دے دی۔روسی سٹار نے دفاعی چیمپئن کارلوس الکاراز کو 7-6(3)، 6-1، 3-6، 6-3 سے شکست دے کر یو ایس اوپن کے فائنل میں جگہ بنالی۔ میدویدوف کا مقابلہ آج نواک جوکوچ سے ہوگا جس میں وہ جوکووچ کو 24 واں سلیم ٹائٹل حاصل کرنے سے روکنے کی کوشش کریں گے۔

