بھارتی صحافی نے قومی ٹیم کے بابراعظم سے ’بیٹ‘ مانگ لیا

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن)نامور بھارتی صحافی وکرانت گپتا نے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم سے بیٹ مانگ لیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر (ایکس) پر ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس میں بھارت کے معروف اسپورٹس جرنلسٹ وکرانت گپتا نے قومی ٹیم کے کپتان بابراعظم سے ملاقات کی، اس دوران انہوں نے بابر سے بیٹ مانگ لیا۔

ایشیاکپ میں بھارت کے خلاف سپر فور مرحلے کے اہم میچ سے قبل بھارتی صحافی پریکٹس سیشن کور کررہے تھے۔

وکرانت گپتا نے بتایا کہ پاکستانی ٹیم کے پریکٹس سیشن کے دوران میری ملاقات محمد رضوان، شاہین آفریدی اور آغا سلمان سے بھی ہوئی تھی تاہم جب بابراعظم نیٹس میں پریکٹس کررہے تھے تو انکے بلے سے الگ ہی آواز آرہی تھی۔

انہوں نے کہا کہ بابراعظم جب پریکٹس ختم کرکے باہر آئے تو ملاقات ہوئی، اس دوران کہا مجھے آپ سے کچھ چاہیئے ہے تو بابر نے پلٹ کر پوچھا جی! بلکل، میں نے کہا کہ آپکا بیٹ چاہیے، اب دیکھتے ہیں وہ دیتے ہیں یا نہیں۔

واضح رہے کہ ایشیاکپ کے سپر فور مرحلے میں آج روایتی حریف پاکستان اور بھارت ٹیمیں کولمبو کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک دوسرے کے مدمقابل آئیں گی۔

It is an honor for me to meet Pakistan captain @babarazam258. He is a very good cricketer, it was nice to talk to him and he is also my son's favorite player Babar Azam.#AsiaCup23 #PAKvIND pic.twitter.com/urM987Uhl4