کل سری لنکا کا موسم کیسا رہے گا اور کیا پاک بھارت میچ ہو پائے گا؟

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن)ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سپر فور مرحلے میں کھیلا جانے والا میچ بارش کے باعث کل تک کے لیے ملتوی ہو گیاہے اور اب میچ کل اسی جگہ سے شروع ہو گا جہاں آج ختم ہو ا ہے لیکن کولمبو کے موسم کے حوالے سے تشویشناک خبریں سامنے آرہی ہیں ۔ کولمبو میں کل کے موسم کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہاں جا رہا ہے کہ دوپہر 3بجے سے لے کر رات 11بجے تک بارش کے 80سے 90فیصد تک امکانات ہیں جس کے باعث پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کل بھی نہ ہو پانے کے واضح امکانات ہیں ۔

Colombo's weather forecast for tomorrow. Chances of more rain. pic.twitter.com/J6wfB1pUTO