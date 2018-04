وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کی ملاقات،عوامی رابطوں میں باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے

سان یان (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کے درمیان ہونے والی ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ ہانگ کانگ اور پاکستان میں عوامی رابطوں سے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔

تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے چین کے شہر سنیا میں ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کیری لام سے ملاقات کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہانگ کانگ کی بین المذاہب ہم آہنگی اور برداشت کی پالیسی قابل تعریف ہے۔انہوں نے کہا کہ ہانگ کانگ 25 ہزار پاکستانیوں کا گھر ہے، پاکستان ہانگ کانگ کو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا اہم حصہ سمجھتا ہے۔ان کا کہنا تھا کہ ہانگ کانگ کے سرمایہ کار مختلف شعبوں میں پاکستان کی پالیسیوں سے مستفید ہوسکتے ہیں۔

اس موقع پر کیری لام کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت میں پاکستان کی معاشی ترقی قابل قدر ہے۔

وزیر اعظم نے ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارک باد دی اور دورہ پاکستان کی دعوت دی.

The Chief Executive of Hong Kong, Ms. Carrie Lam called on Prime Minister Shahid Khaqan Abbasi on the sidelines of #BoaoForum for Asia today.

The Prime Minister felicitated Ms. Carrie Lam on assuming office of the Chief Executive through a successful election process. #PMAbbasi pic.twitter.com/H4X1t5aiuT