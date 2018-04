”بچنا اے حسینوں۔۔۔ لو میں آ گیا۔۔۔“ اس گانے پر سابق آرمی چیف راحیل شریف نے کیسے ڈانس کیا؟ ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ایسی دھوم مچائی کہ نوجوان بھی شرما جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل (ر) راحیل شریف کے بیٹے کی شادی آئی تو سوشل میڈیا پر کئی تصاویر اور ویڈیوز شیئر ہوئیں۔ راحیل شریف اس شادی میں ایک عام ’باپ‘ کی طرح نظر آئے اور ہر وہ کام کیا جو کوئی شخص اپنے بیٹے کی شادی پر کر سکتا ہے۔

اگرچہ ان کے بیٹے کی شادی کی بہت سی تصاویر اور ویڈیوز منظرعام پر آ چکی ہیں لیکن اب جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں جنرل (ر) راحیل شریف کا بھارتی گانے ”بچنا اے حسینوں۔۔۔ لو میں آ گیا“ پر ڈانس دیکھ کر نوجوان بھی شرما رہے ہیں کہ اس عمر میں ایسے شاندار ’ٹھمکے‘ نوجوان بھی لگائیں تو کمر میں بل آ جائے۔

LOOL that's Pakistan's ex-army chief dancing to bachna aye haseenon at his son's wedding.



Bollywood > nukespic.twitter.com/tsDr6P1PuW — Omer (@timesn0w) April 10, 2018

سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے اس ویڈیو کو پسند کیا گیا لیکن کچھ افراد نے بھارتی گانے پر ڈانس کرنے پر جنرل (ر) راحیل شریف کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔

راحیلہ نے شرارتی انداز میں لکھا ”بھارتی گانے پر ڈانس۔۔۔ بہت بری بات“

Dancing on Indian Song ..very bad???????? — Raheela (@balochR61) April 10, 2018

انکت نے لکھا ” اور دنیا کے نمبر ایک دشمن کے گانا“

Nd world no 1 dushman's songs — Ankit (@ankit_1108) April 10, 2018

میرو آدیز نامی صارف نے لکھا ”یہ تو ڈانس کرتے ہوئے بھی بہت ڈیسنٹ رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔۔۔ بہت ہی متاثر کن“

He is still behaving so decently even while dancing ???? impressive ???? — Mairu Aadeez (@mairu_aadeez) April 10, 2018

حسن خان نے لکھا ”ہاہاہاہاہا۔۔۔ راحیل شریف کا مزاحیہ ڈانس“

Hahahaha epic Raheel Sharif dance .cute https://t.co/9ZWwNOeQ26 — Hassan Khan (@hassan_k82) April 10, 2018

ایک صارف نے لکھا ”یہ ہے قابل احترام شخص“

ایک اور صارف نے لکھا ”آپ کی فیملی اور بہو کیلئے ڈھیر سارا پیار“

ایک اور صارف نے لکھا ”یہ بہت ہی اعلیٰ انسان ہیں“

عمر نے لکھا ”بالی ووڈ کے بغیر پاکستانیوں کا ایک دن نہیں گزرتا، اگر میں ’را‘ کا چیف ہوتا تو پاکستانی ثقافت پر مکمل حملہ کرنے کیلئے دفاعی بجٹ کم کر کے بالی ووڈ کوفنڈز دیتا“

Bollywood ke bina Pakis ka ek din nhin guzarta, if I was the RAW chief I would cut defence budget and fund Bollywood to complete the cultural invasion of Pakistan lol — Omer (@timesn0w) April 10, 2018

گونگا نامی صارف نے لکھا ”بیٹے کی شادی پر ڈانس کر لیا ہے تو قیامت آ گئی ہے؟؟؟“

bety ki shadi pe dance kr lia hy to qayamat agye hy ???!saly oooo — گونگا (@Lazyhuman4) April 11, 2018

جہانگیر نے لکھا” وہ بھی انسان ہیں اور اپنی فیملی کیساتھ بھرپور لطف اندوز ہو سکتے ہیں، یہ کوئی تنقید والی بات نہیں ہے“