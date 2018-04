الجیریا میں فوجی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ،257 افراد ہلاک ،تحقیقات شروع

الجیریا (ڈیلی پاکستان آن لائن )الجریا میں بوفارک ائیر بیس سے اڑان بھرنے والا فوجی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے جس میں سوار 257افراد ہلاک ہو گئے،مرنے والوں میں بڑی تعداد فوجی اہلکاروں کی ہے ۔

غیر ملکی میڈ یا رپورٹس کے مطابق آج صبح 8بجے کے قریب فوجی طیارے نے اڑان بھری جس کے کچھ دیر بعد اسے حادثہ پیش آگیا اور طیارے میں موجود 247 مسافر اور عملے کے 10افراد ہلاک ہو گئے ۔بتا یا جا رہا ہے کہ جس وقت طیارے کو حادثہ پیش آیا تو اس میں فوجی دستے اور سازو سامان موجود تھا جبکہ مراکش سے علیحدگی حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف پولیساریو فرنٹ کے 26 افراد بھی طیارے میں سوار تھے،حادثے کا شکار ہونے والا طیارہ ’’ آئی ایل – 76‘‘ روسی ساختہ تھا جو ایک کھیت میں گر کر تباہ ہوا ۔

Images of the military plane crash in Algeria, near the town of Boufarik. Via @Alg24net pic.twitter.com/49T0vwK6a4

حادثے کے فوری بعدفائر بریگیڈز کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر طیارے کو لگی آگ بجھائی اور امدادی ٹیموں نے جائے وقوعہ سے لاشوں کو ہسپتال منتقل کیا ۔ ابتدائی طور پر ابھی اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ حادثے کی اصل وجہ کیا تھی تاہم سیکیورٹی فورسز نے جائے وقوعہ کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کردی ہیں ۔واضح رہے کہ چار سال قبل بھی الجزائر کے ایک فوجی طیارے کو حادثہ پیش آیا تھا جس میں فوجی اہلکار اور ان کے خاندان کے افراد سمیت 77 افراد ہلاک ہوئے تھے۔

ویڈیو دیکھیں

Emergency services in the area of a plane crash in Boufarik, Algeria. Over 200 people were reported to be onboard the military plane. [11 April] #verified pic.twitter.com/wVf4crkemE