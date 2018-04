”منظور پشتین اس وقت کہاں تھا جب ۔۔۔ “ پاکستانیوں نے پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ سے ایسے سوال پوچھ لیے کہ آپ کے ہنس ہنس کر آنسو نکل آئیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین ان دنوں میڈیا کے بلیک آﺅٹ کے باوجود پختونخوا اور فاٹا کے عوام میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہے ہیں ۔ ان کی تحریک کا بنیادی مقصد فاٹا کا پختونخوا سے انضمام اور پشتونوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے تاہم پاکستانیوں نے ان کی تحریک کو بھی مذاق بنالیا ہے۔

سوشل میڈیا پر ” #منظور_ پشتین_ اس _وقت _کہاں _تھا _جب “ کے نام سے ٹرینڈ تیزی سے مقبول ہورہا ہے جس میں لوگ منظور پشتین کے حوالے سے انتہائی دلچسپ سوال پوچھ رہے ہیں۔ بعض سوالات تو اتنے مضحکہ خیز ہیں کہ انسان کا ہنس ہنس کر برا حال ہوجاتا ہے۔

اس ٹرینڈ کے تحت سب سے زیادہ مقبول ہونے والا ٹویٹ زید حامد سے متعلق ہے اور یہ سب سے زیادہ شیئر بھی کیا جارہا ہے۔



” #منظور_پشتین_اس_وقت_کہاں_تھا_جب سعودی پولیس نے زید حامد کی سمرقند پر غرناطے مار مار کے اس کا بخارا بنا دیا تھا؟“۔



ایک صارف نے سوال اٹھایا #منظور_پشتین_اس_وقت_کہاں_تھا_جب پشاور زلمی فائنل ہار رہا تھا۔



منظور_پشتین_اس_وقت_کہاں_تھا_جب عامرلیاقت کپورکے کپورے بنارہاتھا۔



منظور_پشتین_اس_وقت_کہاں_تھا_جب شہباز شریف زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہا تھا ۔

