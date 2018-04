میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاؤں۔۔۔“ معروف میوزک سٹریمنگ سروس ”پٹاری“ کے سربراہ شرمناک ترین کام کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، 2 خواتین نے ان کے ایسے میسجز سب کے سامنے رکھ دئیے کہ ہر کسی کے شرم سے گال لال ہو گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف میوزک سٹریمنگ سروس ’پٹاری‘ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر خالد باجوہ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیدیا ہے اور اس کی ایسی شرمناک وجہ سامنے آ گئی ہے کہ جان کر ہی تمام پاکستانیوں کے شرم سے گال لال ہو جائیں گے۔

خالد باجوہ پر دو خواتین نے جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات عائد کرتے ہوئے واٹس ایپ پر ان کیساتھ ہونے والی گفتگو کے سکرین شاٹس سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپ لوڈ کر دئیے ہیں۔

Under any false pretense and take advantage of them. It could be as trivial/important as asking for pictures you’re not willing to send. Attaching screenshots. Have confided in people over the years who can confirm his creepy behavior. Stop glorifying abusers/harrassers pic.twitter.com/qhudhTgwZx — mehr (@mehronnehr) April 11, 2018



’پٹاری‘ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ”حالیہ واقعات کے تناظر میں ، پٹاری کے سی ای او خالد باجوہ اپنی عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ الزامات کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ ایک کمپنی کی حیثیت سے ، ہم بہت اداس ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے پاس آنا چاہئے تھا۔ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے لیکن ’پٹاری‘ متاثرین کیساتھ کھڑا ہے اور شانہ بشانہ ان کیساتھ چلنے کیلئے تمام تر طاقت بروئے کار لائے گی۔“

یہ سب معاملہ اس وقت شروع ہوا جب دو خواتین نے خالد باجوہ کیساتھ ہونے والی گفتگو ٹوئٹر پر جاری کی جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انہیں ہراساں کر رہے تھے۔ ان لڑکی ’مہراور علی‘ نے دعویٰ کیا ہے کہ باجوہ نے ہمیشہ بغل گیر ہو کر ان کا استقبال کیا جو انہیں کافی برا محسوس ہوتا تھا اور یہ بھی لکھا کہ اپنی عمر سے دوگنا شخص کی جانب سے یوں بغل گیر ہونے پر بہت بے چین اور مغلوب محسوس کیا۔

Events, he graced me with unwelcomed hugs. I shut up about it for the longest but I guess the time is right. I have no personal vendetta because I wasn’t stupid enough to meet him alone despite him asking me a billion times. I just don’t want him to keep preying on young girls — mehr (@mehronnehr) April 11, 2018



نجی خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے مہراور علی نے کہا کہ ”میں باجوہ کو پٹاری سروس شروع ہونے سے بھی پہلے ٹوئٹر کے ذریعے جانتی ہوں۔ میں پہلی مرتبہ لاہور میں ہونے والی ’میوزک میٹ‘ کے دوران باجوہ سے ملی اور وہاں اس نے مجھ سے بغل گیر ہو کر میرا استقبال کیا جو مجھے بہت برا لگا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری ٹویٹس پر اس طرح کا ردعمل آئے گا۔“

دوسری خاتون کا کہنا ہے کہ اسے یقین ہے کہ باجوہ کئی دیگر لڑکیوں کو بھی ہراساں کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا ”باجوہ نے مجھے ملاقات پر زور دیا۔ وہ منصوبے بناتا کہ مجھے کالج سے پک کرے گا اور اپنے دفتر لے جائے گا۔“ خاتون نے باجوہ کو بلاک کر دیا تو اس نے انسٹاگرام پر رابطہ کر کے کہا کہ اس کی بیوی اور بیٹی کے واسطے وہ اس کا پول مت کھولے۔

Okay I’ve had enough of this Khalid Bajwa bullshit. I always knew that I wasn’t the only one who he made so fucking uncomfortable and i have no fucking idea why I didn’t expose him but here I go — zainab (@zainabqureshyy) April 11, 2018



’پٹاری‘ کی جانب سے ردعمل سامنے آنے پر مہراور نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ”مجھے جتنی حمایت ملی ہے اس پر میرے جذبات مغلوب ہیں اور میں حیران ہوں۔ زندہ رہنے کیلئے کیا ہی بہترین وقت ہے۔ یہ سب کچھ پہلے نہ بتانے پر مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے۔ دیکھو کیا ہوا، لڑکیو!!! بہت زیادہ خوش اور فخر محسوس کر رہی ہوں۔