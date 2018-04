”خالد باجوہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارے پاﺅں۔۔۔“ پٹاری کے سربراہ کی شرمناک حرکتیں منظرعام پر آنے کے بعد ٹوئٹر صارفین نے ”چھترول“ کر دی، وہ کچھ کہہ دیا کہ سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان آ گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف میوزک سٹریمنگ سروس ’پٹاری‘ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر خالد باجوہ کی شرمناک حرکتیں سامنے آنے کے بعد ٹوئٹر صارفین نے خوب ”چھترول“ شروع کر رکھی ہے اور وہ کچھ کہہ دیا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان پربا ہے۔

خالد باجوہ پر دو خواتین نے جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات عائد کرتے ہوئے ان کیساتھ واٹس ایپ پر ہونے والی گفتگو کے سکرین شاٹس ٹوئٹر پر جاری کئے۔

Under any false pretense and take advantage of them. It could be as trivial/important as asking for pictures you’re not willing to send. Attaching screenshots. Have confided in people over the years who can confirm his creepy behavior. Stop glorifying abusers/harrassers pic.twitter.com/qhudhTgwZx