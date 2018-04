روس، شام میں امریکی میزائل حملوں کے لیے تیار ہوجائے:ڈونلڈ ٹرمپ

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شام میں امریکی میزائل حملوں کے لیے تیار ہوجائے۔

سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ روس شام میں امریکا کے عمدہ، جدید اور اسمارٹ میزائل حملوں کے لیے تیار ہوجائے۔ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان لبنان میں تعینات روسی سفیر کے اس انٹرویو کے بعد دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر امریکا نے شام میں میزائل داغے تو ہم امریکی راکٹس کو مار گرائیں گے اور جہاں سے وہ میزائل داغے جائیں گے ان مقامات کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔روسی سفیر کے اس بیان پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری ردعمل ظاہر کیا اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر انتباہی پیغام جاری کردیا۔

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!



ٹرمپ نے لکھا کہ، ”روس کہتا ہے کہ وہ شام کی جانب فائر کیے گئے تمام میزائل کو مار گرائے گا۔ تو روس تیار ہوجائے، کیوں کہ وہ آرہے ہیں، عمدہ، جدید اورسمارٹ“۔

ٹرمپ نے یہ بھی لکھا کہ روس کو گیس حملہ کرنے والے شخص کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا جو اپنے لوگوں کو قتل کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔

امریکی صدر نے اپنی ٹوئٹ میں یہ بھی لکھا کہ امریکا اور روس کے تعلقات تاریخ کی بدترین سطح پر آگئے ہیں جس میں سرد جنگ کا دور بھی شامل ہے۔

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?