نازیہ ملک کا انڈین ویب سائٹ پر مقدمہ کرنے کیلئے عدالت سے رجوع

کراچی(پ ر)پاکستانی ٹی وی اسٹار نازیہ ملک نے اپنے وکیل لیاقت علی خان گبول کے ذریعے انڈین ویب سائٹ Thefauxy.com کے خلاف مقدمہ کے اندراج کیلئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کراچی ایسٹ کی عدالت نے ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم و دیگر کو فریق بناتے ہوئے 22-A کی پٹیشن نمبر663/2020 داخل کردی، جس میں نازیہ ملک کے وکیل لیاقت علی خان گبول ایڈوکیٹ نے عدالت میں موقف اختیار کیا ہے کہ مورخہ22-03-2020 کو سوشل میڈیا پر انڈین ویب سائٹ کی طرف سے میری کلائنٹ اور اس کے شوہر کی تصویر لگا کر منفی و جھوٹی نیوز وائرل کی گئی جس کا ٹائٹل Man falls in love with his wife and breaks up with grildfirend during lockdown تھا۔ اس خبر کو چیک کرنے کے بعد میری کلائنٹ نے ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کر اچی اور اس کے دیگر افسران کو ویب سائٹ Thefauxy.com کے خلاف قانونی کاروائی کیلئے درخواستیں دیں، لیکن کسی قسم کی مذکورہ انڈین ویب سائٹ کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کی گئی۔

