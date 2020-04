سٹینڈرڈ چارٹرڈ کلائنٹس اور کمیونیٹیز کی اعانت جاری رکھے گا سٹینڈرڈ چارٹرڈ کلائنٹس اور کمیونیٹیز کی اعانت جاری رکھے گا

لندن(پ ر)اسٹینڈرڈ چارٹرڈ پی ایل سی کا بورڈ اور مینجمنٹ ٹیم(”دی گروپ“) اپنے تمام 84,000 ساتھیوں سمیت، وباء کے باعث پیدا ہونے والے موجودہ بحران کے دوران اور طویل المیعاد تجدید کے مرحلے میں، اپنے کلائنٹس اور اْن کمیونٹیز کی اعانت کے لیے پر عزم ہیں جہاں وہ کام کرتے ہیں۔گروپ میں پائی جانے لچک اور مزاحمت کے باعث، ہم ایک مضبوط حیثیت میں ہیں کہ مدد کر سکیں۔ فراہم کی جانے والی اعانت کے طور پر ہم نے متعدد اقدامات کا اعلان کیا ہے جن میں ایسی کمپنیوں کے لیے ایک ارب امریکی ڈالرز کی مالی امداد شامل ہے جو COVID-19 کے خلاف جدوجہد میں سامان اور خدمات فراہم کرتی ہیں یا عالمی وباء کے خلاف بہت زیادہ طلب رکھنے والی مصنوعات کی تیاری شروع کرنا چاہتی ہیں۔ ہم فنڈنگ کے لیے غیر معمولی طلب دیکھ رہے ہیں اور پہلے ہی، ابتدائی ہفتے میں، 75 ملین امریکی ڈالرز کی سہولت کی منظوری دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ، ہم نے ریٹیل اور دیگر کاروباری کسٹمرز کے لیے ایک جامع سپورٹ اسکیم تیار کی ہے جس میں قرضوں کی ادائیگی میں تعطیلات، فیس کی معافی یا منسوخی اور لون میں توسیع کی سہولتیں شامل ہیں۔ مزید یہ کہ COVID-19کی وباء سے متاثر ہونے والوں کی مدد کے لیے 50 ملین امریکی ڈالرز کا ایک عالمی فنڈ قائم کیا ہے۔ گروپ فوری طور پر، اْن مارکیٹوں کوہنگامی امداد کے طور پر، 25ملین امریکی ڈالرز کا عطیہ دے رہا ہے۔

جواس وباء سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔اس کے علاوہ مزید 25 ملین امریکی ڈالرز بینک کے ساتھیوں اور ڈائریکٹرز سے اکھٹا کیے جائیں گے اور اتنی ہی رقم گروپ فراہم کرے گا تاکہ وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والے اقتصادی اثر سے نکلنے میں کمیونٹیز کی مدد کی جا سکے۔ اس کے علاوہ، گروپ چیف ایگزیکٹو اور گروپ چیف فنانشل آفیسر COVID-19 assistance fund میں ذاتی طور پر بڑا عطیہ دیں گے۔ اس کے علاوہ گروپ چیئرمین اور بورڈ کے ارکان اور مینجمنٹ ٹیم کے ارکان بھی ذاتی حیثیت میں عطیات دیں گے۔ علاوہ ازیں، گروپ چیف ایگزیکٹو اور گروپ چیف فنانشل آفیسر، 2020 کی پرفارمنس کے حوالے سے کیش بونس سے دستبردار ہو جائیں گے۔ریمیونریشن کمیٹی نے 2020 کے لیے یقین دلایا ہے کہ ریمیونریشن کے بارے میں فیصلہ گروپ کی مجموعی کارکردگی کی روشنی میں اورCOVID-19 کے پھیلنے سے گروپ کے مختلف اسٹیک ہولڈرزکو درپیش چیلنجوں کی روشنی میں کیا جائے گا۔ہم، پورے گروپ میں، اپنے ساتھیوں کو بھی اعانت فراہم کر رہے ہیں۔اس اعانت میں، کسی بھی ساتھی سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ COVID-19 کے اثر کی وجہ سے بینک کی ملازمت ترک کردے اور نہ ہی ہم،اس وباء کے نتیجے میں،کسی بھی نوعیت کی برطرفی کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ ہی، ہم نے،95 مارکیٹوں میں اپنے 84,000 ساتھیوں میں سے کسی کو رخصت پر بھیجا ہے۔ یہ تمام ساتھی ہمارے کلائنٹس اور کسٹمرز کی اعانت کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔گروپ کی لیڈرشپ اور ہمارے تمام ساتھیوں کو گروپ پر اعتماد ہے جس کی تائید ہمارے دعوے 'Here for good' سے ہوتی ہے۔ہم اپنے برانڈ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے پر عز م ہیں۔اس حوالے سے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے گروپ چیف ایگزیکٹو بل ونٹرز (Winters Bill) نے کہا:”ہماری لچک اور مزاحمت کا مطلب ہے کہ ہم اپنے کلائنٹس اور کمیونٹیز کی اعانت کے لیے – جب یہ وباء ختم ہو جائے توزیادہ طویل تجدید کے ذریعے – کی جانے والی کوششوں پر توجہ مرکوز رکھ سکتے ہیں۔ہم تمام84,000 افراد جانتے ہیں کہ، اس موقع پر، ہمارے اقدامات اور ہماری صلاحیت کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ہم "Here for good" کے لیے ہیں۔

