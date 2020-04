اربوں روپے کی سبسڈی بٹورنے کیلئے شوگر ملیں کیا کام کرتی ہیں؟ تہلکہ خیز انکشاف منظرعام پر

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)حکومت سے اربوں روپے کی سبسڈی بٹورنے کیلئے شوگر ملز مالکان مختلف ہتھکنڈے اپناتے رہتے ہیں ۔ شوگر ملز مالکان گندم ملک سے باہر بھجوانے کے نام پر حکومت سے سبسڈی اور مراعات لیتے ہیں تاہم فوائد حاصل کرنے تک چینی کو ملک میں نامعلوم جگہ پر سٹور کرلیا جاتا ہے۔

جیسے ہی حکومتی مفادات موصول ہوجاتے ہیں چینی کو مقامی مارکیٹ میں ہی فروخت کردیا جاتا ہے۔

اس طرح کا ایک سکینڈل چارجنوری دوہزار سترہ میں بھی سامنے آیا تھا جب پشاور کے ڈائریکٹوریٹ آف کسٹمز انٹیلی جنس اور انویسٹی گیشن نے پانچ ہزار چارسو بیس میٹرک ٹن چینی کی برآمد کا ایک فراڈ سامنے لے آیا تھا۔ یہ چینی چارہزار آٹھ سو چھ تھیلوں میں پشاور کے رنگ روڈ پر واقع ایک غیر قانونی ویئر ہاوس میں ذخیرہ کی گئی تھی۔

اس رپورٹ کا تذکرہ آج بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیاجارہاہے۔

*How Sugar Mills do fake exports to claim subsidies of billions*

In 2015,Customs Peshawar seized 5420 metric tons sugar in Peshawar, which in papers was exported by Sugar Mills (includes mill of JKT&Sharifs) to ???????? for claiming subsidy of millions from Govthttps://t.co/H7tLXrHHPK