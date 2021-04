محم حفیظ کے آؤٹ ہونے پر جوتا اتار کر جشن منانے والے جنوبی افریقن باؤلر کا جوتا ہی غائب کردیا گیا، دلچسپ ویڈیو منظر عام پر آگئی

جوہانسبرگ(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی بلے باز محمد حفیظ کو آؤٹ کرنے کے بعد اپنا جوتا اتار کرجشن منانے والے جنوبی افریقن سپن باؤلر تبریز شمسی کا جوتا ہی غائب کردیا گیا۔

تبریز شمسی وکٹ لیکر اپنی خوشی کا منفرد طریقے سے اظہار کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں وہ وکٹ لینے کے بعد اپنا جوتا اتار کر اس سے کال ملاتے ہوئے کان کو لگاتے ہیں۔پہلے ون ڈے میچ میں ایسا ہی ہوا تا ہم اس دوران انکا جوتا ساتھی کھلاڑی ویجلون نے غائب کرتے ہوئے اپنی شرٹ کے اندر چھپا لیا جس پر تبریز شمسی اپنا جوتا تلاش کرتے رہے تاہم کچھ دیر بعد ویجلون نے خود ہی جوتا ان کو واپس کردیا۔

Pite van Biljon hiding Shamsi's shoe is the funniest scene and Shamsi not liking it. Truly enjoying it.#PAKvsSA pic.twitter.com/eY15SvKpAj