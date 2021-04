کراچی (ویب ڈیسک) وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم نے ایک اور شاندار فتح حاصل کی، جیت سے زیادہ یہ بات اہم ہے کہ قومی ٹیم آخری تک لڑتی رہی۔

Another fantastic victory by the greens!!! More than the winning the fact that this team fights till the end is the best part