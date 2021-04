جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹوینٹی میچ میں کامیابی پر شفقت محمود نے قومی ٹیم کیلئے پیغام جاری کر دیا 

جوہانسبرگ (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان نے جنوبی افریقہ کو پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں چار وکٹوں سے شکست دے کر فاتحانہ آغازکر دیاہے جس پر وفاقی وزراءبھی کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں اور ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے ٹیم کو مبارک باد پیش کر رہے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق کچھ دیر قبل وفاقی وزیر اسد عمر نے قومی ٹیم کو کامیابی کی مبارک باد پیش کی اور اب وزیر تعلیم شفقت محمود بھی میدان میں آ گئے ہیں اور ٹویٹر پر پیغام جاری کر دیاہے ۔ شفقت محمود کا اپنے پیغام میں کہناتھا کہ ” ایک اور سنسنی خیز میچ دیکھنے کو ملالیکن قومی ٹیم کو بہترین کامیابی پر مبارک باد پیش کرتے ہیں ۔“

Another close match today but congratulations to team Pakistan for pulling off a fine victory.