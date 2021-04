فخر زمان کی وکٹ پر تبریز شمسی نے جشن منا یا تو کمنٹیٹر کا کیا کہنا تھااور ان کے غصے کی ممکنہ وجہ کیا تھی ؟ کرکٹ مداحوں کے لیے دلچسپ خبر

جوہانسبرگ(ڈیلی پاکستان آن لائن )جنوبی افریقہ اور پاکستان کے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں باولر تبریز شمسی نے فخر زمان اور محمد حفیظ کی وکٹ لے کر جوتے سے فون ملایا تو ان کا یہ سٹائل پاکستانیوں کو ایک آنکھ نہ بھا یا اور اس پر باولر کو خوب تنقید کا سامنا کرنا پڑا ۔اس حوالے سے صحافی فیضان لاکھانی نے ٹوئٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تبریز شمسی نے وکٹ لے کر پہلی بار ایسا جشن نہیں منا یا ،ان پر اتنی زیادہ تنقید سمجھ سے باہر ہے ۔

Not the first time @shamsi90 has celebrated a wicket this way, don’t know why so much bashing on him. It’s just on-field fun thing and Shamsi has explained the idea behind this celebration in one of the interviews. pic.twitter.com/QU63he5tJ9