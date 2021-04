تبریز شمسی نے محمد حفیظ کو چپل سے کال ملا دی ، ویڈیو سامنے آگئی

جوہانسبرگ(ڈیلی پاکستان آن لائن )جنوبی افریقہ کے کھلاڑی تبریز شمسی نے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں فخر زمان اور محمد حفیظ کی وکٹوں پر جوتے سے فون ملا تے ہوئے جشن کا اظہار کیا تو پاکستانی مداحوں نے انہیں خوب تنقید کا نشانہ بنا یا ۔میچ کے بعد مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر تبریز شمسی نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں محمد حفیظ بھی ان کے ہمراہ ہیں ،اس موقع پر تبریز شمسی کہتے ہیں کہ محمد حفیظ دوبارہ ایکشن میں آگئے ہیں جس کے جواب میں محمد حفیظ کہتے ہیں کہ تبریز شمسی کے ساتھ ایکشن میں آیا ہوں،اس بات کو یقینی بنانا کہ جب وکٹ لو تو جوتے سے فون کرنا ہے۔محمد حفیظ کے منہ سے یہ بات سن کرتبریز شمسی اپنی چپل اتار کر کان پرلگاتے ہیں اور ہیلو کرتے ہیں ۔

یہ ویڈیو پہلے ٹوئنٹی میچ کے بعد شیئر کرتے ہوئے تبریز شمسی کا کہنا تھا کہ میچ کی نتائج سے مایوس ہوا لیکن ٹی ٹوئنٹی میچز کی سنچری مکمل کرنے والے محمد حفیظ کو مبارکباد دیتا ہوں ،یہ بڑی کامیابی ہے ۔تبریز شمسی نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جوتے سے فون ملانا جشن کے اظہار کا طر یقہ ہے جو کئی سالوں سے اپنائے ہوئے ہوں ،اس کا مطلب مخالفین کی ہتک عزت ہر گزر نہیں ہے۔

Really disappointed to be on the wrong side of the result today but congrats to @MHafeez22 for getting your 100th T20i cap today

Great achievement bhai ????

(PS: the shoephone celebration is just a fun thing I've done over the years and means no disrespect to the opposition) pic.twitter.com/Tuoi8Gy5gF