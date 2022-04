شہزاد اکبر ، شہباز گل سمیت عمران خان کے قریبی ساتھیوں کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے متعدد قریبی ساتھیوں کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کردیے۔

پاکستان مسلم لیگ ن کے رہنما عطاء اللہ تارڑ کے مطابق سابق معاونین خصوصی ڈاکٹر شہباز گل، شہزاد اکبر، عمران خان کے سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان سمیت ڈاکٹر رضوان، گوہر نفیس ، ڈاکٹر ارسلان خالد کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں۔

انہوں نے کہا"ملک چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتے۔ میں کب سے یہ بات کر رہا تھا۔انتقام، جھوٹ اور فریب کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔"

شہباز گل، شہزاد اکبر، اعظم خان اور ڈاکٹر رضوان کا نام نو فلائی لسٹ پر ڈال دیا گیا۔ ملک چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتے۔ میں کب سے یہ بات کر رہا تھا۔

انتقام، جھوٹ اور فریب کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔

We bow our heads before Almighty. Allahu Akbar pic.twitter.com/9ij3bJtyOA