"امریکی رجیم چینج کے خلاف نکلنے پر عوام کا شکریہ" عمران خان نے ویڈیو شیئر کردی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف(پی ٹی آئی) کے چیئر میں عمران خان نے ان کی حکومت کی رخصتی کے خلاف ملک بھر میں بڑی تعداد میں باہر نکلنے پر عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں عمران خان کا کہنا تھا کہ امریکی رجیم چینج کے خلاف نکلنے پر میں پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔میرجعفروہ مقامی ٹھگ ہیں جو کہ ضمانت پر رہا ہیں۔ پاکستانی ملک میں ہوں یا اوورسیز سب نے اس حکومت کی تبدیلی کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاریخ میں کبھی بھی لوگ اتنی بڑی تعداد میں امپورٹڈ حکومت کو مسترد کرنے کیلئے نہیں نکلے۔

خیال رہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے خلاف تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کی کال دی تھی۔ اس کال پر ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں بڑی تعداد میں لوگوں نے لبیک کہا اور عمران خان کے حق میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ لاہور، کراچی، پشاور ، راولپنڈی سمیت متعدد شہروں میں پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنوں نے رجیم چینج کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔

Never have such crowds come out so spontaneously and in such numbers in our history, rejecting the imported govt led by crooks. pic.twitter.com/YWrvD1u8MM