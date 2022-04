سابق وزیر اعظم عمران خان کی پہلی بیوی جمائما کو ”پرانا پاکستان “یاد آگیا  مگر کیسے؟ جانئے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیر اعظم عمران خان کے منصب سے برطرفی کے بعد سابق اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ کو بھی ”پرانا پاکستان “یاد آگیا ۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر ن لیگی ارکان نے عمران خان کیخلاف ان کے بیٹوں کا نام لیکر نعرے بازی کی ۔نعرے بازی کی ویڈیو (ن) لیگی رکن نے ٹویٹر پر شیئر کی جس میں جمائما خان ،عمران خان اور مریم نواز کو ٹیگ کیا گیا تھا۔

Crowd infront of Avenfield chanting “Terrain’s dad is a thief, Qasim dad’s is a thief, Salman’s dad is a thief” terrain is Imran khan’slovechild which @ImranKhanPTI doesn’t own even after a New York court’s ruling. @Jemima_Khan . #PakistanWins #Article6ForImranKhan @MaryamNSharif pic.twitter.com/mbmLXqdpNo

ٹوئیٹ پر جمائما نے ردعمل دیا اور ہیش ٹیگ کیساتھ لکھا ”پرانا پاکستان “۔

شئیرکردہ ویڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ ایون فیلڈ کے سامنے لوگ ٹیرن کے پاپاچور ہیں ،قاسم اور سلمان کا باپ چور ہے کے نعرے لگا رہے ہیں۔

یاد رہے 2015 میں ایک انٹرویو کے دوران عمران خان نے بتایا تھا کہ ان کی جمائمہ خان سے علیحدگی کے پیچھے بھی (ن )لیگ کا ہاتھ تھا،مسلم لیگ (ن)نے جمائما خان پر ایک جھوٹا کیس کردیا تھا جس کی وجہ سے وہ 9 مہینے پاکستان سے باہر رہیں جبکہ اس وقت ان کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش بھی متوقع تھی، ایک طرف کیس کردیا تو دوسری طرف یہودی لابی کا ٹیگ بھی لگا دیا، جس سے وہ ڈر گئیں اور پاکستان واپس نہیں آسکیں۔

اب پھر دوبارہ سے جمائما کے بیٹوں کا نا م لیکر عمران خان پر تنقید کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے جمائما نے ہیش ٹیگ ”پرانا پاکستان “ ٹویٹ کیا۔

