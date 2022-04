سابق اداکارہ عائشہ ٹاکیہ بھی نسلی تعصب کی شکار، ہراساں کرنے کی بھی کوشش

ممبئی (ویب ڈیسک) بھارت کی سابق اداکارہ عائشہ ٹا کیہ کو ’گووا‘ ایئرپورٹ پر افسران کی جانب سے نسلی تعصب کا نشانہ بنایا گیا اور ہراساں کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق گووا ایئرپورٹ پر عائشہ ٹاکیہ سے ہونے والی بدتمیزی پر ان کے شوہر فرحان اعظمی نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر واقعے کے خلاف آواز بلند کی، انہوں نے دو افسران کی تصاویر بھی شیئر کیں۔فرحان اعظمی نے کہا کہ ایئرپورٹ پر افسران نے میری بیوی کو چھونے کی کوشش کی اور مغلظات بھی بکیں، میں بیوی اور اپنے بیٹے کے ساتھ گووا سے ممبئی آرہا تھا تو اس دوران یہ واقعہ پیش آیا۔

ان کا کہنا تھا کہ مذکورہ افسران نے بدتمیزی کرتے ہوئے مجھے اپنی فیملی سے الگ کرکے دوسری لائن میں کھڑا کردیا تھا۔ سابق اداکارہ کے شوہر نے افسران کے خلاف حکام کو شکایت درج کرا دی ہے۔

Dear @CISFHQrs

I was boarding for Mumbai on @IndiGo6E 6386, 18:40 hrs flight & these racist officers R P Singh, A K Yadav, commander Rout & senior officer (SP category) Bahadur purposely singled me & my family (wife & son) immediately after they read out my name out loud to team pic.twitter.com/gjHdnFajDN